EdF : Manu Koné envoie un message fort à Didier Deschamps

Dans un entretien accordé au Parisien, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné, est revenu sur son actualité. De son épanouissement en Bundesliga à la rumeur PSG, l’ancien joueur de Toulouse, âgé de 21 ans, a fait un rapide état des lieux. Avant d’évoquer l’équipe de France, à l’heure où certains observateurs annonçaient une possible sélection avec les A. C’est une petite déception, a notamment reconnu le natif de Colombes avant de dévoiler ses ambitions.

«Je dois reconnaître que j’y ai cru. Je suis ambitieux et j’ai envie d’aller plus haut. Quand tu vois ton nom associé à l’équipe de France, tu y penses forcément. Mais il faut l’accepter, je suis très bien avec les Espoirs à préparer l’Euro (21 juin - 8 juillet en Roumanie et Géorgie). Je ne veux pas brûler les étapes, mais c’est un objectif que j’ai quand même envie d’atteindre dans un futur proche. Je n’ai peur de rien et je n’ai pas froid yeux. Croyez-moi, je vais tout faire pour y aller le plus vite possible». Le message est passé !

