Knysna : Sébastien Tarrago cartonne Patrice Evra

Depuis quelques jours, la plateforme de streaming Netflix a remis une pièce dans la machine autour de Knysna. La sortie du documentaire a fait couler beaucoup d’encre avec quelques révélations autour de Raymond Domenech notamment. Du côté des internautes, il a aussi été question de pointer du doigt les journalistes à l’origine de la Une mensongère de l’Équipe autour de Nicolas Anelka. Régulièrement cité comme l’un des fautifs, le journaliste Sébastien Tarrago s’est défendu au micro de RTL et a envoyé un message à Patrice Evra.

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« La seule chose que j’ai apprise dans ce documentaire, c’est que Patrice Evra avait des problèmes de mémoire. En 2022, avec Nicolas Anelka sur RMC, il avait dit que ce n’était pas tout à fait la même insulte qui avait été produite dans l’Équipe, mais que Nicolas Anelka avait dit : "Va te faire enculer toi et ton équipe de merde". Et je constate que quatre ans plus tard, il dit que ce n’était pas ça non plus et que c’était juste "fais là ton équipe de merde". Manifestement, ils ont des gros problèmes de mémoire et dans cette émission, il y avait aussi Nicolas Anelka qui ne l’avait pas contredit. Donc c’est facile de vérifier ça. C’est assez savoureux. »