Serie A : la Lazio fait craquer l'Atalanta, le Genoa cartonne Crotone

Après la victoire de l'Udinese contre Spezia (1-0) pour lancer ce dimanche de Serie A, on avait trois affiches intéressantes pour le compte de cette 20e journée de Serie A. L'Atalanta défiait la Lazio pour un match au sommet et il ne fallait pas arriver en retard puisque Adam Marusic ouvrait vite le score d'une lourde frappe lointaine (3e). Fort de son avantage, la Lazio maîtrisait les vagues adverses avant de piquer de nouveau via Joaquin Correa (51e). Mario Pasalic a offert un espoir de courte durée à l'Atalanta (79e) mais Vedat Muriqi a remis un but pour la Lazio (83e). Avec cette victoire 3-1, les Biancocelesti (5e) doublent l'Atalanta (6e).

Dans les autres rencontres, Cagliari a craqué contre Sassuolo en fin de match. En tête grâce à Joao Pedro (75e), les Sardes ont concédé un but de Jérémy Boga en fin de match (90e +5). Un match nul 1-1 qui ne permet pasaux Sardes de sortir de la zone rouge. Ils sont à égalité avec le Torino mais derrière à la différence de but. De son côté, le Genoa a malmené la lanterne rouge Crotone avec des réalisations de Mattia Destro (24e et 51e) et Lennart Czyborra (29e). Avec cette victoire 3-0, le Genoa compte désormais six points d'avance sur Cagliari premier relégable.

Les matches de l'après-midi :

Atalanta 1-2 Lazio : Pasalic (79e) pour l'Atalanta; Marusic (3e) et Correa (51e) pour la Lazio

Crotone 0-3 Genoa : Destro (24e et 51e) et Czyborra (29e) pour le Genoa

Cagliari 1-1 Sassuolo : Pedro (75e) pour Cagliari; Boga (90e +5) pour Sassuolo

