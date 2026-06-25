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Coupe du Monde

CdM 2026 : on connaît la toute première affiche des 16es

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp
2e A Canada

Les premiers résultats de la troisième journée de la phase de poules sont tombés. Sans surprise, le Brésil et le Maroc se sont qualifiés en terminant respectivement premier et deuxième du groupe C. Ces deux pays doivent toutefois encore patienter pour connaître l’identité de leur futur adversaire en seizièmes de finale.

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On connaît cependant la première affiche de ces seizièmes. Grâce à un but historique de Maseko contre la Corée du Sud (1-0), l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la première fois pour une phase à élimination directe de Coupe du Monde. Deuxièmes du groupe A, derrière le Mexique, les Bafana Bafana affronteront le Canada le 28 juin prochain à Los Angeles.

Pub. le - MAJ le
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