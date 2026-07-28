Italie : Roberto Mancini nommé sélectionneur, Ranieri directeur technique

Cette fois, le feuilleton est bel et bien terminé. Après les départs express de Paolo Maldini et de Leonardo suite au revirement de situation pour Andrea Pirlo, le président de la fédération italienne, Giovanni Malago, vient d’annoncer que Roberto Mancini était le nouveau sélectionneur national. « Mancio » fait donc son come-back après avoir claqué la porte de la Nazionale pour filer en Arabie saoudite en 2023. Malago a également confirmé que Claudio Ranieri avait accepté de devenir le directeur technique de la sélection.

La suite après cette publicité

« J’ai estimé que Roberto Mancini était la meilleure personne pour devenir sélectionneur. Mais la question du directeur technique n’a pas été écartée pour autant. J’avais besoin d’une personne avec qui partager le choix de l’entraîneur, car en l’absence de consensus, mon raisonnement n’aurait eu aucune valeur. Claudio Ranieri a accepté il y a cinq minutes de devenir directeur technique, il arrive de Calabre», a-t-il confié en conférence de presse.