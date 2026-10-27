Ballon d’Or : Kylian Mbappé était convaincu de gagner

Ses titres de meilleur buteur de Liga, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde et une campagne médiatique intense n’ont pas suffi à faire de Kylian Mbappé le Ballon d’Or 2026, puisque c’est Harry Kane qui s’est imposé, d’un cheveu. Selon la presse espagnole, l’attaquant français était pourtant convaincu de gagner le trophée individuel.

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Quelques secondes avant l’annonce du vainqueur du Ballon d’Or, Mbappé a demandé à quelqu’un de le filmer.



Il était vraiment convaincu qu’il allait gagner. 😂 https://t.co/SFW5znkPEl — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) October 27, 2026

À tel point qu’il a demandé à certains proches présents au London Palladium Theatre, lieu de la cérémonie, de filmer le moment où Ronaldo allait annoncer le nom du lauréat, pour immortaliser la scène. Sur une vidéo devenue virale, on voit Mbappé faire le signe de capter le moment fatidique. Rappelons qu’il avait bien évidemment une caméra braquée sur lui à l’instant où Ronaldo a lâché "Harry Kane".