Metz : c’est fait pour Gauthier Hein à Nice

Comme révélé par nos soins ce samedi, le transfert de Gauthier Hein à Nice était en bonne voie. Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour l’arrivée du milieu offensif de 29 ans sur la Côte d’Azur. Hein a disputé ses dernières minutes sous le maillot messin ce week-end en amical face à Kaiserslautern (défaite 3-1 de Metz). Les différentes parties étaient quasi d’accords depuis un mois, mais le GYM avait dû boucler plusieurs départs pour enregistrer le capitaine messin.

La suite après cette publicité

Ce dernier va ainsi débarquer et renforcer un secteur offensif affaibli par les départs de Kaïl Boudache (OL), Jérémie Boga (Juventus) ou encore Elye Wahi, de retour à Francfort au terme d’un prêt réussi chez les Aiglons. Olivier Pantaloni avait validé depuis un moment le profil de Gauthier Hein, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière du côté de Metz, où il était sous contrat jusqu’en 2028.