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Metz : c’est fait pour Gauthier Hein à Nice

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Gauthier Hein @Maxppp

Comme révélé par nos soins ce samedi, le transfert de Gauthier Hein à Nice était en bonne voie. Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour l’arrivée du milieu offensif de 29 ans sur la Côte d’Azur. Hein a disputé ses dernières minutes sous le maillot messin ce week-end en amical face à Kaiserslautern (défaite 3-1 de Metz). Les différentes parties étaient quasi d’accords depuis un mois, mais le GYM avait dû boucler plusieurs départs pour enregistrer le capitaine messin.

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Ce dernier va ainsi débarquer et renforcer un secteur offensif affaibli par les départs de Kaïl Boudache (OL), Jérémie Boga (Juventus) ou encore Elye Wahi, de retour à Francfort au terme d’un prêt réussi chez les Aiglons. Olivier Pantaloni avait validé depuis un moment le profil de Gauthier Hein, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière du côté de Metz, où il était sous contrat jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
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