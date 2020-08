FC Barcelone : ça part dans tous les sens pour l'avenir de Lionel Messi

Quelques heures seulement après l'énorme humiliation subie par le Barça vendredi soir (défaite 8-2 face au Bayern), les supporters barcelonais apprenaient une autre (très) mauvaise nouvelle via la presse espagnole. L'Argentin menace ainsi de quitter son club, envisageant ainsi de faire ses valises s'il n'y a pas de changement cet été. Le numéro 10 catalan est en fin de contrat en 2021 et les négociations avec la direction barcelonaise semblent stagner.

Et ce dimanche, l'Argentin fait la une un peu partout en Europe. Du côté du Daily Mirror, on l'envoie du côté de Manchester City. La publication britannique affirme ainsi qu'en cas de départ du Barça, les Citizens estiment être en pole position pour l'attirer dans leurs rangs. La victime de l'OL serait prête à offrir tout ce qu'il désire à la star de l'Albiceleste au niveau salarial.

Messi sera très attentif à ce qui se passera lundi

En Espagne aussi, on parle beaucoup de l'avenir de La Pulga en ce paisible dimanche du mois d'août. Le quotidien AS explique que le joueur est face à un gros dilemme : le joueur est à l'aise à Barcelone et au sein de son club, mais dans le même temps, il voit comment la situation institutionnelle et sportive du Barça se dégrade de plus en plus. Les décisions prises par la direction pour l'après-Neymar notamment ont déplu à la star, tout comme l'humiliation vécue contre l'écurie bavaroise en Europe.

Il attend désormais cette journée de lundi qui va être décisive, puisque de grosses décisions pourraient être prises, notamment pour le nom du futur entraîneur. Si cela ne dépendait que de Messi, c'est Xavi Hernandez qui serait l'heureux élu, mais cette option est compliquée. Mécontent du travail de la direction et en froid avec Eric Abidal, le sextuple Ballon d'Or pourrait prendre une décision drastique si rien n'est fait pour redresser la situation...