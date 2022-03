AC Milan : Theo Hernandez qualifie Olivier Giroud de « guerrier »

Interrogé par le Journal L’Équipe, le latéral gauche de l’AC Milan Theo Hernandez a évoqué sa bonne relation avec son coéquipier Olivier Giroud. L’avant-centre français est arrivé en Lombardie l’été dernier et réalise une bonne saison avec les Rossoneri, actuellement leader de Serie A. Le buteur de 35 ans a joué 27 matchs avec le club milanais depuis le début de la saison, inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. Pour le latéral tricolore de 24 ans, son compatriote est un vrai « guerrier » sur le terrain.

« Avec Olivier, on est proches. C'est un super mec. Il fait des choses incroyables cette saison. Si on est toujours dans le coup, on le lui doit beaucoup. C'est quelqu'un de généreux, sur et en dehors du terrain. C'est également un bon copain de Lucas. Ils aiment bien le vin tous les deux ! Olivier est un exemple et un guerrier. » a déclaré Hernandez, qui était suspendu ce samedi pour la réception d’Empoli (1-0) à San Siro.