Ligue Europa : l’OM, l’OL et le Stade Rennais sont fixés sur leur calendrier

Après la Ligue des Champions ce samedi, la Ligue Europa a à son tour dévoilé cet après-midi le calendrier de sa nouvelle phase de ligue. Les trois représentants français engagés dans la compétition, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, connaissent désormais l’ordre dans lequel ils affronteront leurs huit adversaires. Une étape importante pour les trois clubs, qui peuvent commencer à se projeter concrètement sur leur parcours européen. Le tirage effectué jeudi à Monaco avait réservé des sorts bien différents aux formations tricolores, avec un programme particulièrement relevé pour l’OL, des affiches prestigieuses pour l’OM et un calendrier équilibré pour le Stade Rennais.

La suite après cette publicité

Têtes de série après avoir été placés dans le chapeau 1, Lyon et Marseille avaient évité une partie des grosses écuries de la compétition, même si les Rhodaniens devront notamment se mesurer au Bayer Leverkusen et à la Real Sociedad, tandis que les Marseillais auront droit à des déplacements périlleux à Leverkusen, au Celtic Park, à Graz et sur la pelouse de Besiktas. Le Stade Rennais, placé dans le chapeau 2, a pour sa part hérité d’un programme marqué par un choc au Juventus Stadium, mais aussi par plusieurs rendez-vous largement à sa portée. Les trois clubs français connaissent maintenant les dates de ces rencontres et vont pouvoir mesurer l’ampleur du défi qui les attend dans cette nouvelle campagne européenne.

La suite après cette publicité

L’OL débutera en Belgique, gros déplacement en Turquie pour l’OM

Pour le début de sa campagne en C3, l’Olympique Lyonnais ira à Anderlecht, le 16 septembre (21h), avant de recevoir Crystal Palace, le 15 octobre (18h45), pour ses retrouvailles avec Pierre Sage. Les Gones enchaîneront ensuite avec deux déplacements consécutifs, à Hoffenheim (22 octobre, 21h) puis sur la pelouse de la Real Sociedad (5 novembre, 18h45). Deux réceptions suivront face à Lillestrøm (26 novembre, 21h) et à l’Union Saint-Gilloise (10 décembre, 21h), avant un voyage en Pologne pour défier le Jagiellonia Białystok (21 janvier, 18h45). L’OL terminera enfin cette phase de ligue par une grosse affiche au Groupama Stadium face au Bayer Leverkusen, le 28 janvier (21h). De son côté, l’OM lancera sa campagne par un déplacement sur la pelouse de Besiktas, le 17 septembre (21h). Après la réception de l’Olympiakos (15 octobre, 21h), les Phocéens se déplaceront à Graz (22 octobre, 18h45) puis à Leverkusen (5 novembre, 21h). Ils accueilleront ensuite le Levski Sofia (26 novembre, 18h45) et le Celta de Vigo (10 décembre, 18h45), avant un nouveau voyage au Celtic Park (21 janvier, 21h). La réception d’Anderlecht, le 28 janvier (21h), viendra mettre un terme à leur phase de ligue.

Le Stade Rennais commencera, lui, son aventure européenne en Autriche face au Sturm Graz, le 16 septembre (21h). Les Bretons recevront ensuite l’OFI Crète (15 octobre, 21h) avant le rendez-vous le plus prestigieux de leur calendrier, un déplacement sur la pelouse de la Juventus, le 22 octobre (18h45). Rennes retrouvera ensuite le Roazhon Park contre l’Olympiakos (5 novembre, 18h45), puis se rendra aux Pays-Bas pour défier le NEC Nijmegen (26 novembre, 21h). Le Dinamo Zagreb se présentera ensuite en Bretagne le 10 décembre (18h45), avant la réception de l’Omonia Nicosie, le 21 janvier (21h), puis un déplacement chez le Sparta Prague, le 28 janvier (21h).

La suite après cette publicité

Retrouvez l’ensemble du calendrier détaillé ici