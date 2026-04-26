Lucas Beraldo : « je pense que j’ai joué mon meilleur match avec le PSG »

Repositionné depuis plusieurs semaines dans l’entrejeu par Luis Enrique, Lucas Beraldo s’épanouit pleinement dans ce nouveau rôle au PSG. Face à Angers (0-3), il a signé une prestation très complète, marquée par un but et une passe décisive, confirmant son influence grandissante dans le jeu parisien. À l’aise dans l’organisation comme dans les phases offensives, il a su donner du rythme et de la fluidité au collectif, au point d’être logiquement élu homme du match. Une performance qui valide, match après match, sa montée en puissance à ce poste hybride.

La suite après cette publicité

« C’est un nouveau poste, mais je pense qu’avec ce rôle j’ai joué mon meilleur match ici. Je me sens très bien. Le coach m’a donné beaucoup de confiance pour évoluer à ce poste, les joueurs aussi. En match, c’est facile de jouer avec ses coéquipiers. Toucher plus de ballons, c’est mieux. La différence ? Le tempo est plus libre », a expliqué le Brésilien après la rencontre. De quoi lui offrir une place au Mondial 2026 avec la Seleção ? Réponse dans quelques semaines.