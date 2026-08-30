Bradley Barcola est arrivé à Liverpool

L’officialisation est désormais imminente. Ce dimanche, Bradley Barcola est arrivé au centre d’entraînement de Liverpool, où il s’apprête à passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Reds. Pour rappel, un accord a été trouvé entre toutes les parties pour le transfert de l’international français (28 sélections, 6 buts).

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bradley Barcola has arrived at the Liverpool Training Centre ahead of completing his medical.



(Source: @LBLFC_)

pic.twitter.com/N8z5wThAD8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 30, 2026

Avec un contrat d’encore 2 ans, un statut de double champion d’Europe et d’international français, Bradley Barcola jouissait d’une très grosse cote sur un marché des transferts où le prix d’un ailier a pris, particulièrement cet été, une ampleur inédite. Et c’est Liverpool qui a raflé la mise. Montant de l’opération : 145M€.