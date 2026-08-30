Menu Rechercher
Commenter 46
Ligue 1

Bradley Barcola est arrivé à Liverpool

Par Josué Cassé
1 min.
Bradley Barcola avec le PSG @Maxppp

L’officialisation est désormais imminente. Ce dimanche, Bradley Barcola est arrivé au centre d’entraînement de Liverpool, où il s’apprête à passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Reds. Pour rappel, un accord a été trouvé entre toutes les parties pour le transfert de l’international français (28 sélections, 6 buts).

La suite après cette publicité

Avec un contrat d’encore 2 ans, un statut de double champion d’Europe et d’international français, Bradley Barcola jouissait d’une très grosse cote sur un marché des transferts où le prix d’un ailier a pris, particulièrement cet été, une ampleur inédite. Et c’est Liverpool qui a raflé la mise. Montant de l’opération : 145M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (46)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Liverpool
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier