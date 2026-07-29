Le Havre en passe de boucler l’arrivée de Joan Tincrès

Le Havre est sur le point de boucler un joli coup sur le marché des jeunes talents. Selon nos informations, Joan Tincres devrait quitter l’AS Monaco pour s’engager avec le club normand. Sauf improbable retournement de situation, l’attaquant de 20 ans va rejoindre le HAC, qui poursuit son recrutement ambitieux sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif Demba Ba.

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Natif de Mantes-la-Jolie, Joan Tincres est considéré comme l’un des grands espoirs du football français. L’international U20 s’est notamment illustré la saison dernière en Youth League, où il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 6 rencontres. Un renfort prometteur pour Le Havre, qui continue de miser sur des profils à fort potentiel pour construire son avenir.