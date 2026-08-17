Ipswich va recruter deux joueurs de Strasbourg pour 30 M€

Cet été, Strasbourg est sûrement en train de perdre gros. Toujours sous la tutelle de BlueCo et Chelsea, le club alsacien est en train de réaliser un été de tous les dangers. Sportivement déjà, le RCSA enchaîne les déconvenues. Pour son premier match de préparation, les Strasbourgeois ont été giflés par le Sporting CP (7-0). Par la suite, les défaites contre Blackburn, Brighton, Elversberg et Fribourg n’ont pas arrangé les affaires du RCSA. Et malgré une maigre consolation avec une victoire aux tirs au but lors du dernier match amical contre Newcastle (1-1, 3-2 t.a.b.), la préparation estivale n’a clairement pas mis Hugo Oliveira, le nouveau coach de Strasbourg, dans les meilleures conditions pour ses débuts.

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Et pas sûr que l’été strasbourgeois arrange les affaires de l’ancien entraîneur de Famalicao. Alors qu’Emanuel Emegha, Valentin Barco ou encore Mike Penders ont déjà plié bagage direction Chelsea, Strasbourg se fait piller de tous les côtés. La semaine dernière, nous vous rapportions en exclusivité que Leipzig était prêt à recruter Samir El-Mourabet et Diego Moreira. Ce lundi, The Athletic nous apprend même que deux autres joueurs importants sont sur le point de quitter l’Alsace pour s’engager avec un promu de Premier League.

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Un peu plus de 30 millions d’euros pour Strasbourg

En effet, selon nos confrères d’outre-Manche, Julio Enciso et Abdoul Ouattara s’apprêtent à quitter Strasbourg pour rejoindre Ipswich Town. Déjà prêté chez les Tractor Boys début 2025 par Brighton, l’international paraguayen de 22 ans s’engage cette fois sur le long terme pour cinq ans, dans le cadre d’une transaction globale dépassant les 30 millions d’euros. L’attaquant, qui sort d’un exercice prolifique (12 buts, 9 passes décisives), y retrouvera Gary O’Neil, son ancien technicien en Alsace fraîchement nommé sur le banc anglais.

Dans son sillage, Abdoul Ouattara effectue le même voyage vers Portman Road. Pur produit de la formation strasbourgeoise, le polyvalent joueur de 20 ans vient renforcer les couloirs et le milieu de terrain d’Ipswich après 62 apparitions sous le maillot alsacien. Ces deux signatures portent à 13 le nombre de recrues d’un mercato estival particulièrement actif, marqué par les arrivées de Saša Lukić, Issa Diop ou encore Chuba Akpom. De son côté, Strasbourg se fait piller et comme avec Liam Rosenior il y a quelques mois, c’est encore un ancien entraîneur qui vient piquer quelques joueurs au RCSA.