Équipe de France : un seul joueur de la liste n’a pas joué

C’est la marque de fabrique de Zinedine Zidane. Le sélectionneur national n’a pas eu peur d’utiliser tous ses joueurs, ou presque, lors des 4 rencontres disputées par l’équipe de France durant ce rassemblement. Les 20 joueurs de champ sont tous entrés en jeu, même Leny Yoro appelé en remplacement d’Ibrahima Konaté. Même Guillaume Restes, deuxième gardien aligné lors du dernier match face à la Belgique.

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Un seul n’aura finalement pas eu le droit à l’honneur d’une sélection en Bleu, c’est le troisième portier, Jean Butez. Il avait été sélectionné suite au forfait de Robin Risser, et avait déjà exprimé sa joie d’être sélectionné, à 31 ans. « J’ai vu cette stat, c’est plutôt sympa que ce soit moi qui batte le record mais on n’est jamais trop vieux pour une première sélection. Et c’est malheureux pour Robin (Risser ndlr) qu’il ne puisse pas être là aujourd’hui. Maintenant je suis là pour le remplacer et découvrir ce monde, ce groupe et je suis le plus heureux », avait-il déclaré. Il n’a pas eu l’occasion de fouler la pelouse, mais Zidane a pensé à le mentionner au micro de TF1.