Presnel Kimpembe tranche entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Par Chemssdine Belgacem
Dans sa carrière au PSG, Presnel Kimpembe a joué avec et contre les meilleurs du monde. Indiscutable durant sa période la plus faste, le défenseur formé au club a malheureusement été freiné par de trop nombreuses blessures. Des contre-temps qui ont eu raison du champion du monde 2018. Actuellement au Qatar, l’enfant du PSG a été indisponible pendant des mois lors de ses dernières années à Paris. Restant un leader vocal dans le vestiaire, Kimpembe est un acteur loquace du football. Ces dernières heures, une vidéo avec l’influenceur JustRiadh est sortie sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle Kimpembe tranche entre Lionel Messi, son ancien coéquipier, et Cristiano Ronaldo. Et son coeur penche plus pour l’Argentin :

«L’arrivée de Messi au PSG ? Dingue… dingue… j’étais comme un fou. Team CR7 ou Messi ? J’aime bien les deux, mais je dirais team Messi. Il est trop fort. J’aime bien "Cri Cri", j’aime beaucoup, parce que tu sais que c’est un travailleur. Messi il est né avec ça. "Cri Cri" il est né avec mais il l’a façonné à sa manière. Messi c’est trop frère. Tu faisais les toros avec lui, la qualité technique… tu venais le presser mais il avait déjà vu et il te fait la feinte… c’était trop. Quand il arrive au PSG, t’es trop content, tu te dis : “Le meilleur joueur du monde est dans mon équipe.»

