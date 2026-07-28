Kang-in Lee n’a pas encore le droit de rejoindre l’Atlético de Madrid

Après trois ans passés au Paris Saint-Germain, Kang-in Lee a été transféré à l’Atlético de Madrid en échange d’une somme d’environ 40 M€. Cependant, l’ailier sud-coréen de 25 ans n’a toujours pas mis les pieds dans la capitale espagnole. Marca nous explique en effet que le joueur doit encore rester en Corée du Sud afin d’y respecter la loi de son pays.

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Bien qu’il ait obtenu une dispense du service militaire grâce à la victoire de la sélection nationale aux Jeux asiatiques de 2023, le nouveau joueur des Rojiblancos doit encore accomplir certaines démarches liées à son intégration au programme « Personnel des arts et des sports », et attend la décision de l’administration de son pays pour obtenir le renouvellement de son permis de voyage à l’étranger. Encore un peu de patience.