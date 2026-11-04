OL : le message d’adieu de Paulo Fonseca

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Paulo Fonseca quitte l’OL. Le club rhodanien a officialisé la nouvelle ce mercredi matin, confirmant par ailleurs le départ du coach portugais au Sporting, son club de coeur. Ce choix de quitter le navire en pleine saison a irrité au sein de l’Olympique Lyonnais, mais pour la direction, il n’était pas question de retenir un entraîneur pas pleinement engagé dans ses fonctions. Bien qu’il ait lui-même provoqué cette séparation, Paulo Fonseca n’a pas caché son émotion au moment de faire ses adieux aux supporters lyonnais sur ses réseaux sociaux.

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«Chers Lyonnais, certaines décisions dans la vie sont à la fois sources de bonheur et de tristesse. Celle-ci en fait partie. Aujourd’hui, je fais mes adieux à l’Olympique Lyonnais, et c’est bien plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé. Au fil du temps, Lyon est devenu bien plus qu’un lieu où je travaillais : c’est devenu un foyer. Un endroit où je me suis senti en confiance, soutenu et respecté, même dans les moments les plus difficiles. Je n’oublierai jamais cela. À Madame la Présidente, à toutes celles et ceux qui font partie du club, à mon staff et surtout à mes joueurs : merci. Merci pour votre confiance, votre engagement, les moments partagés et tout ce que nous avons traversé ensemble. Je suis fier du chemin parcouru et, plus encore, reconnaissant envers les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer ici. Et tout particulièrement, aux supporters: merci de m’avoir fait sentir chez moi. Votre passion, votre amour pour ce club et toutes les émotions que nous avons partagées resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Le football fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Et parfois, il vous offre la chance de réaliser un rêve que vous portiez depuis l’enfance. Ce moment est arrivé pour moi. Je suis heureux et reconnaissant pour ce qui m’attend, mais une partie de mon cœur restera touiours à Lvon. Je pars avec une immense gratitude et des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci, Lyon. Pour tout. Allez l’OL», a écrit le coach portugais sur ses réseaux sociaux.