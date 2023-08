Brésil : la légende Zagallo hospitalisée à Rio de Janeiro

La légende brésilienne Mario Lobo Zagallo a été hospitalisée en urgence à la clinique Barra d’Or à Rio de Janeiro, en raison d’une infection urinaire. Selon le bulletin médical récent, datant du début de semaine, l’ancien attaquant brésilien présente «une évolution favorable» et reste à ce jour encore «lucide, et n’est pas placé sous assistance respiratoire».

En tant que joueur de la sélection brésilienne, Zagallo était un des cadres de la Seleção double championne du monde en 1958 et 1962, aux côtés des autres légendes comme Pelé ou Garrincha. Entré dans l’histoire du football en devenant le premier à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur (1958 et 1962) et sélectionneur (1970), il est l’un des premiers grands noms du football sud-américain.