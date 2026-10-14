Real Madrid : la revanche fracassante d’Endrick !

Il était devenu un véritable fantôme au Real Madrid. Depuis le début de la saison, Endrick n’existait plus dans les plans de José Mourinho. Avec seulement quatre petites minutes disputées en Liga lors de cet exercice, l’attaquant brésilien de 19 ans avait totalement disparu de la circulation. Une situation d’autant plus frustrante que l’ancien prodige de Palmeiras, prêté à l’OL la saison passée, espérait enfin s’imposer durablement dans la capitale espagnole. À tel point que la presse évoquait déjà la possibilité d’un nouveau prêt lors du prochain mercato, tant son avenir semblait bouché sous les ordres du Special One. Mais le football réserve parfois des scénarios fous. Et ce mercredi soir, sur la pelouse de l’AS Rome, Endrick a profité d’une soirée cauchemardesque de son équipe pour rappeler à tout le monde l’étendue de son talent.

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Car avant son entrée en jeu, le Real Madrid était au bord du gouffre. Malmenés par une Roma déchaînée, les Merengues étaient menés 3-1 et semblaient incapables de trouver les solutions pour inverser la tendance. José Mourinho, confronté aux difficultés offensives de son équipe et à une nouvelle prestation catastrophique de Vinicius Jr, décidait alors de sortir son numéro 7 à la 58e minute pour lancer Endrick. Un choix qui allait complètement changer la physionomie de la rencontre. Immédiatement impliqué, le jeune Brésilien apportait de la percussion, de l’agressivité et une énergie qui faisaient cruellement défaut aux Madrilènes. C’était d’abord une tête repoussée du gaucher qui permettait à Carlos Espí de réduire l’écart (3-2), avant qu’il ne prenne lui-même ses responsabilités pour inscrire le but de l’égalisation (3-3). Le Real finissait même par arracher une victoire totalement folle (4-3). Une entrée fracassante, récompensée par le titre de MVP du match, alors qu’il n’avait quasiment pas joué depuis le début de saison.

Une entrée qui a tout changé

Forcément, après la rencontre, Endrick avait du mal à contenir son émotion. « Je suis toujours aussi enthousiaste à l’idée de ce match. J’ai du mal à parler pour l’instant. Je priais. Je prie encore, et ensuite je suis entré sur le terrain et j’ai fait ce que j’aime le plus : jouer. Le plus important, c’est de gagner. Le Real Madrid doit gagner. Jouer au Real Madrid, c’est dur, et il faut se battre. Je me battrai toujours », a confié l’international brésilien, encore marqué par le déroulé de cette rencontre. « On était concentrés sur notre match, et quand on a relevé la tête, Malen marquait un autre but… Mais on est le Real Madrid. On peut se battre dans n’importe quel match. De 3-1 à 3-4. Il faut continuer à se battre. On veut tout gagner. » Malgré cette prestation XXL, le jeune attaquant refuse toutefois de réclamer une place de titulaire et préfère s’en remettre aux choix de son entraîneur. « Je ne sais pas. L’entraîneur prendra la décision la plus judicieuse pour l’équipe. Si je suis censé jouer, Mou me fera jouer. Sinon, il ne me fera pas jouer. Il décidera de ce qui est le mieux pour moi. Je serai là pour l’aider du mieux que je peux. » Une déclaration pleine de maturité pour un joueur qui aurait pourtant de nombreuses raisons de revendiquer davantage de temps de jeu.

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Et cette prestation n’est évidemment pas passée inaperçue dans le vestiaire madrilène. Au micro de Movistar, Federico Valverde a tenu à saluer le formidable impact de son jeune coéquipier, tout en rappelant le discours de José Mourinho à son groupe. « Je suis ravi qu’il soit le MVP. L’entraîneur a dit qu’il avait besoin de tout le monde et a félicité tous ceux qui ont eu moins de temps de jeu. Et aujourd’hui, cela s’est confirmé », a expliqué l’Uruguayen. Mais c’est surtout la réaction du Special One qui pourrait bien changer la donne pour l’avenir d’Endrick. Alors que les rumeurs d’un nouveau départ en prêt se multipliaient ces dernières semaines, Mourinho a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse. « Retenez encore une fois mes paroles, il est impossible qu’Endrick soit prêté. » Une sortie particulièrement forte qui confirme que le technicien portugais compte conserver son jeune attaquant dans son effectif. Reste désormais à savoir si cette entrée mémorable lui permettra enfin de gagner une véritable place dans la rotation madrilène.