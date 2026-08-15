Le Real Madrid déjà en difficulté en défense avant même la reprise

José Mourinho va devoir composer avec une défense centrale fortement diminuée pour le début de la Liga. Selon AS, le Real Madrid ne dispose actuellement que de trois centraux de l’équipe première aptes pour affronter l’Espanyol : Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Antonio Rüdiger. Éder Militão poursuit sa convalescence après son opération aux ischio-jambiers, tandis que Raúl Asencio souffre d’une déchirure au droit fémoral et ne devrait pas revenir avant la mi-septembre. Une situation préoccupante alors que Konaté vient seulement de reprendre l’entraînement et que Rüdiger a lui aussi été perturbé par des problèmes physiques la saison dernière.

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Pour compléter son groupe, Mourinho pourrait donc être contraint de se tourner vers le centre de formation. Joan Martínez et Mario Rivas ont profité de la préparation pour convaincre le Portugais et l’un des deux devrait occuper le rôle de quatrième défenseur central. Surnommé le « nouveau Ramos », Joan Martínez semble disposer d’une longueur d’avance, mais Rivas a également marqué des points, notamment en inscrivant un but contre Ferencváros. Avant même la première journée, les blessures offrent ainsi une véritable opportunité aux jeunes de la Castilla.