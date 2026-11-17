Layvin Kurzawa met un terme à sa carrière professionnelle
Après seize années au plus haut niveau, Layvin Kurzawa a annoncé ce mardi la fin de sa carrière professionnelle. Passé par Monaco, le Paris Saint-Germain et plus récemment le Persib Bandung, l’ancien international français raccroche les crampons avec 19 trophées à son palmarès.
C’est la fin d’une aventure de seize ans au plus haut niveau. À 33 ans, Layvin Kurzawa a annoncé ce mardi 17 novembre sa retraite de footballeur professionnel, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. L’ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco raccroche les crampons après avoir remporté 19 trophées au cours de sa carrière, dont cinq titres de champion de France. Il compte également treize sélections avec l’équipe de France et reste à ce jour le seul défenseur à avoir inscrit un triplé en Ligue des champions, contre Anderlecht en 2017.
Formé à l’AS Monaco, Kurzawa s’était révélé sous les couleurs du club de la Principauté, avec lequel il avait notamment remporté la Ligue 2 en 2013. Après six saisons sur le Rocher, il avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2015. Resté huit ans dans la capitale, le défenseur y a remporté 18 trophées et connu les plus belles heures de sa carrière. Son aventure parisienne s’est ensuite achevée par deux prêts, à Fulham en Angleterre puis à Boavista au Portugal. L’ancien international français avait finalement choisi de poursuivre son parcours en Indonésie, en rejoignant le Persib Bandung l’été dernier.
Layvin Kurzawa entame un nouveau chapitre
Une dernière expérience qui lui aura permis de décrocher un nouveau titre dès sa première saison, puisque son équipe a été sacrée championne nationale. Malgré un temps de jeu irrégulier et un rôle de rotation derrière Eliano Reijnders, Kurzawa a disputé sept rencontres et délivré une passe décisive. Une dernière aventure conclue par un trophée avant de mettre un terme à sa carrière. Dans son message d’adieu, le Français a également laissé entendre que cette retraite ne signifiait pas forcément un éloignement du monde du football.
«Aujourd’hui, je mets un terme à ma carrière de footballeur avec une immense fierté et une profonde gratitude. Je mesure la chance que j’ai eue de vivre cette passion et de réaliser mon rêve. Mon histoire de joueur s’achève, mais le football restera à jamais lié à celui que je suis devenu. Ce n’est pas la fin de l’histoire. C’est simplement le début d’un nouveau chapitre, rempli de nouveaux projets, de nouveaux défis et de belles ambitions», a-t-il déclaré. Une formule qui laisse entrevoir de nouveaux projets pour celui qui aura marqué le football français.
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