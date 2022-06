Les mots forts de Florentino Pérez sur Zidane au PSG

Après s'être étalé sur le sujet Kylian Mbappé sur le plateau d'El Chiringuito, Florentino Perez, le patron du Real Madrid a été interrogé sur les bruits envoyant son ancien joueur et entraineur, Zinédine Zidane, au PSG.

Selon lui, Zidane n'est l'homme que deux des équipes et il l'imagine mal reprendre le club francilien, même si tout est possible : «j'ai toujours entendu dire que c'était un homme du Real Madrid et de l'équipe nationale française. Il pourrait aussi changer d'avis.»