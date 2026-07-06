Coupe du Monde 2026 : le Portugal et l’Espagne régalent

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C’est le sommet absolu de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Un derby ibérique bouillant, teinté de revanche et d’histoire, entre le Portugal, vainqueur de la dernière Ligue des Nations, et l’Espagne, championne d’Europe en titre. L’enjeu est immense : envoyer un signal fort à toute la planète football et s’installer définitivement dans la peau du favori de cette partie de tableau.

Le Portugal court toujours après sa première étoile mondiale. Si l’armada de Roberto Martínez a les armes pour aller au bout, son parcours en phase de poules a soufflé le chaud et le froid avec des nuls face à la RDC (1-1) et la Colombie (0-0), pour un seul éclat contre l’Ouzbékistan (5-0). Mais en seizièmes de finale, la Seleção das Quinas a montré son caractère en renversant la Croatie (2-1). Un match historique qui a vu Cristiano Ronaldo inscrire son tout premier but en phase à élimination directe de Coupe du Monde, avant que le spécialiste du money-time, Gonçalo Ramos, n’offre la qualification. Avec un effectif au complet, les Portugais veulent réitérer leur coup de l’été dernier en faisant tomber leur voisin espagnol.

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En face, la Roja avance avec la certitude d’un bloc insaisissable. L’Espagne n’a tout simplement pas encaissé le moindre but depuis le début de ce Mondial 2026 (0 but concédé en 4 matchs). Après un premier tour solide, mais timoré dans le jeu (0-0 contre le Cap-Vert, 4-0 face à l’Arabie saoudite et 1-0 contre l’Uruguay), les hommes de Luis de la Fuente ont véritablement décollé en seizièmes de finale en surclassant l’Autriche (3-0). Si la pépite Lamine Yamal cherche encore son meilleur niveau, Marc Cucurella (2 passes décisives) et surtout Mikel Oyarzabal, auteur d’un nouveau doublé retentissant, portent les espoirs espagnols. Malgré l’incertitude planant sur Nico Williams, l’Espagne affiche une forme collective impressionnante.

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Les 2 équipes marquent, double chance Portugal ou Espagne, cote à 2,35

C’est le pari du réalisme et de l’intensité. Si l’Espagne affiche une imperméabilité parfaite jusqu’ici et que le pari "moins de 3,5 buts" est passé dans 3 des 4 premiers matchs des deux équipes, la phase à élimination directe change la donne. Face à l’armada offensive portugaise, le verrou espagnol va subir son premier véritable crash-test. Le Japon et la Croatie ont prouvé qu’on pouvait bousculer ces blocs, et le talent offensif des deux côtés devrait faire trembler les filets. De plus, la rivalité historique élimine presque l’idée d’un match nul attentiste : l’une des deux nations fera la différence avant la fin du temps réglementaire. À 2,35, ce combiné est extrêmement séduisant.

Mikel Oyarzabal marque contre le Portugal, cote à 2,25

Pendant que les projecteurs médiatiques se braquent sur Lamine Yamal, le véritable patron de l’attaque de la Roja dans ce Mondial se nomme Mikel Oyarzabal. L’attaquant de la Real Sociedad marche sur l’eau avec déjà 4 buts et 1 passe décisive au compteur, s’offrant deux doublés majeurs contre l’Arabie saoudite puis face à l’Autriche au tour précédent. Clinique dans la surface et parfaitement alimenté par les centres de Cucurella ou les inspirations de Pedri, il est l’arme numéro un pour punir l’arrière-garde portugaise. Face à une charnière Dias-Veiga qui a parfois manqué de sérénité, la cote d’Oyarzabal buteur à 2,25 est une occasion en or.

Le Portugal marque sur penalty, cote à 6,25

C’est le coup de folie de la rédaction, mais il repose sur une logique implacable. Un derby ibérique en phase finale de Coupe du Monde engendre une tension nerveuse maximale. Le duel annoncé dans le couloir entre le virevoltant Lamine Yamal et le rugueux Nuno Mendes va faire des étincelles, tout comme les infiltrations de Leão dans la surface espagnole. L’Espagne va faire face à une pression inédite dans ses seize mètres. Et lorsque le Portugal obtient un penalty, l’histoire est souvent déjà écrite : Cristiano Ronaldo, tireur exclusif et maître absolu dans l’exercice, se fera un plaisir de transformer l’offrande comme il a pu le faire au tour précédent face à la Croatie. À 6,25, c’est une cote astronomique qui mérite d’être tentée avec un premier pari sans risque.

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