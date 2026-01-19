Alvaro Arbeloa dénonce un complot contre le Real Madrid

Au sortir du match gagné face à Levante, Alvaro Arbeloa avait réagi aux manifestations du public du Bernabéu contre le président Florentino Pérez. « Les "Florentino, démission" ? Je sais d’où ils viennent et je pense que les cris ne viennent pas de ceux qui n’aiment pas Florentino, mais de ceux qui ne veulent pas du Real Madrid. Je pense que nous tous, les madridistas, sommes conscients de la chance que nous avons d’avoir Florentino. » Une prise de parole énormément critiquée dans la capitale espagnole.

En clair, il a été reproché à l’entraîneur des Merengues d’incriminer les fans madrilènes simplement parce qu’ils avaient osé exprimer leur opinion. Cet après-midi, à la veille du match de Ligue des Champions contre Monaco, Arbeloa est resté campé sur ses positions. «Je répète ce que j’ai dit l’autre jour. En tant que joueur issu du centre de formation, en tant que joueur et surtout en tant qu’entraîneur, je respecte énormément le public et le fait qu’il s’exprime comme il l’entend. Les sifflets affaiblissent l’équipe, le Real Madrid. Je sais qu’il existe des campagnes visant à affaiblir le Real Madrid et je sais qui les organise. Je ne me laisserai pas berner», a-t-il déclaré en conférence de presse.