OM : Thauvin compare Sampaoli et Bielsa

Depuis l’annonce de son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, c’est la question que tout le monde se pose : Jorge Sampaoli est-il un Marcelo Bielsa bis ? Le nouveau coach de l’OM, en place depuis moins d’une semaine, a déjà eu la possibilité de mettre en place ses idées, que ce soit en match ou à l’entraînement. Aujourd’hui en conférence de presse, Florian Thauvin a été interrogé sur une possible ressemblance entre les deux compatriotes.

«Oui il y a certaines ressemblances avec Bielsa. Ils ont leur idées, leurs schémas, défensifs et offensifs. C'est très bien pour nous, on sait exactement quel est notre rôle. On travaille beaucoup les sorties de balles. C'est un football que nous les joueurs apprécions particulièrement. C'est un système basé sur l'attaque, pour marquer beaucoup de buts. Il faut faire aussi beaucoup d'efforts. C'est un football que j'aime, je dirais un football plaisir», a-t-il déclaré à la presse. De quoi encourager l’international français à prolonger son contrat avec l’OM ?