Arbitrage, Ligue 1 : Benoît Bastien s’attaque aux simulations

Fraîchement retraité des terrains, Benoît Bastien a déjà pris ses nouvelles fonctions au sein de la Direction de l’arbitrage, où il officie désormais comme directeur technique adjoint aux côtés d’Antony Gautier. Pour sa première rentrée à ce poste, l’ancien arbitre international entend notamment s’attaquer aux comportements qui parasitent les rencontres : simulations, contestations ou encore confrontations avec les arbitres. « L’objectif, c’est évidemment de se rapprocher du football […] davantage axé sur le jeu et pas sur l’anti-jeu », explique-t-il à RMC Sport, insistant sur la nécessité de « lutter contre ces comportements déviants » qui nuisent à l’image du football.

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Benoît Bastien compte également s’appuyer sur son expérience récente du haut niveau, en Ligue 1, pour faire évoluer les arbitres français. Selon lui, les attitudes sont différentes en compétitions européennes, où il observe « moins de tricherie » et « moins d’exagération » dans les contacts. Il souhaite donc encourager ses anciens confrères à davantage laisser le jeu se développer, tout en donnant un rôle important aux capitaines pour calmer leurs coéquipiers. Une nouvelle mission que le Mosellan aborde comme « un challenge » et dans laquelle il entend transmettre ce qu’il a appris durant ses années au plus haut niveau.