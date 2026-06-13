CdM 2026 : Paul Pogba et Marcelo présents pour Maroc-Brésil

Le choc tant attendu entre le Maroc et le Brésil s’est offert des invités de marque au MetLife Stadium. Marcelo et Paul Pogba ont été aperçus en direction du stade pour suivre cette affiche du Mondial, ajoutant encore un peu plus de prestige à l’événement.

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Marcelo 🇧🇷 et Paul Pogba 🇫🇷 présents pour le choc Maroc- Brésil pic.twitter.com/SlRlaD6Abt — Le360 (@Le360fr) June 13, 2026

L’ambiance est montée d’un cran à New York avec la présence de Marcelo et Paul Pogba. Venus assister au duel entre les Lions de l’Atlas et la Seleção, les deux stars internationales ont attiré tous les regards à quelques minutes du coup d’envoi.