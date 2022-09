PSG : Jean-Michel Aulas réagit à la polémique des déplacements

La suite après cette publicité

Un comportement exemplaire. Voilà ce que souhaite Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, en réponse à la polémique des déplacements du PSG qui enfle ces dernières heures depuis la conférence de presse de Christophe Galtier de Kylian Mbappé lundi. Présent aux côtés de Tony Parker, président de l'ASVEL, pour poser le premier siège de la future Arena, le patron emblématique des Gones a donné sa vision des choses concernant les enjeux écologiques. « Je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais peut-être que la question a été mal posée ou bien mal comprise », a d'abord lancé JMA, dans des propos rapportés par L'Équipe, avant de poursuivre.

« C'est un sujet très important qui doit être respecté et, en tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d'être exemplaires. On a évidemment introspecté toutes les possibilités (de déplacement) en interne. Mais sur le plan de l'équipe (l'OL), il y aura un certain nombre de déplacements qui seront effectués en car. J'ai compris que la SNCF était en train d'optimiser certains déplacements sur, peut-être, Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts au niveau des équipes, de l'organisation et de la direction, pour qu'il y ait moins de consommation. Et quand on pourra éviter l'avion, on prendra le car ou le train. »