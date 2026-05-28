Grégory Lorenzi détaille son plan d’action XXL avec l’OM !

Une nouvelle ère s’ouvre à l’Olympique de Marseille. Après les départs actés de Medhi Benatia et Pablo Longoria, le club phocéen a décidé de nommer Stéphane Richard comme nouveau président. Ce jeudi soir, l’OM - qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine après une fin d’exercice 2025-2026 plus que chaotique - a également officialisé l’arrivée de son nouveau directeur sportif : Grégory Lorenzi. Fort d’un travail impressionnant du côté de Brest, le Français de 42 ans va donc avoir la lourde tâche de façonner un effectif compétitif, capable de retrouver au plus vite la Ligue des Champions.

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Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’ex DS du SB29 n’a d’ailleurs pas caché son excitation. «L’OM est un club historique, très spécial, très populaire, très excitant. À nous de trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. Tous les clubs veulent réduire les coûts. Mais quand on est l’OM, on a aussi l’ambition de gagner des matches, de rendre fière une ville, d’être compétitif. L’objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité. J’ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d’esprit».

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«Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement»

Bien décidé à ne pas répéter le modèle finalement peu convaincant du duo Benatia-Longoria et en attendant de connaître l’identité exacte du coach de l’OM pour le prochain exercice, Lorenzi a profité de cet échange pour détailler sa vision du football et son objectif principal sur le marché des transferts. «Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme».

Le collectif avant toutes choses, l’amour du maillot, l’identification des supporters, une part belle donnée aux jeunes… Voici donc les contours de la méthode Lorenzi, qui ne semble par ailleurs clairement pas effrayé par cette nouvelle étape dans sa carrière. «Si on n’est pas capable de savoir que ça peut s’arrêter quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l’OM ou on ne va pas dans un club qui a de l’ambition. Sinon, je serais resté dans un club avec moins de moyens, moins de contraintes, moins de pression, et j’aurais eu ma tranquillité. Si on a fait appel à moi, c’est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c’est aussi à moi de m’adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille». Après les mots, place aux actes.