PSG : Mino Raiola juge la situation contractuelle de Kylian Mbappé

Outre la prolongation de Neymar, le PSG travaille aussi depuis plusieurs mois sur la prolongation de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy est lié au PSG jusqu’en 2022 et ne semble pas encore prêt à prolonger. Son avenir dans le club de la capitale est de plus en plus fou et Paris pourrait perdre gros si le Champion du monde venait à partir libre à l’été 2022.

Dans un entretien accordé à AS, le célèbre agent Mino Raiola est revenu sur la situation contractuelle du Français. « Le problème pour les grands clubs est le suivant. Mbappé a encore un an de contrat. Le PSG peut faire deux choses. Soit il fait ce que le Borussia a fait avec Lewandowski il y a quelques années, ne pas le vendre et le laisser libre, ce qui est une position très courageuse, soit il le vend maintenant. Cela dépend du club, du joueur », a-t-il expliqué. Parmi ces options, Raiola ne voit donc visiblement pas Mbappé rester au PSG.