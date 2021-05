Ligue des Champions : l'immense déception Eden Hazard

La suite après cette publicité

Cela devait être sa soirée. En effet, tous les ingrédients étaient réunis hier soir pour qu'Eden Hazard vive un grand moment. Titularisé par Zinedine Zidane, le Belge faisait son grand retour à Stamford Bridge pour affronter son ancien club, Chelsea, lors de la demi-finale retour de l'UEFA Champions League. La soirée parfaite pour marquer les esprits. Mais le natif de La Louvière n'a pas été vraiment à la fête. Pourtant, il a tenté d'apporté sur son côté gauche, en essayant de se rendre disponible et en osant quelques gestes. Mais au final, sa prestation n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes placées en lui. Son comportement après la rencontre a aussi été pointé du doigt puisqu'on l'a vu rire sur la pelouse avec ses anciens coéquipiers après le coup de sifflet final et l'élimination. Ce que les fans merengues n'ont pas du tout apprécié.

Critiqué par la presse espagnole et anglaise

Pour l'ensemble de son œuvre, la presse espagnole n'est pas tendre ce jeudi matin avec le footballeur âgé de 30 ans. "Hazard, déception totale", titre Marca. Le joueur est «dans l'œil du cyclone» explique le média madrilène qui ajoute que «le Belge continue de ne faire aucune différence lors de sa deuxième saison à Madrid, malgré le plein soutien de Zidane» et que «son attitude ne l'aide pas». Marca a enfin précisé : «contre Chelsea, il a de nouveau été sur la pointe des pieds lors d'un gros match et Madrid l'a payé». Mais il n'y a pas que de l'autre côté des Pyrénées que l'ancien joueur du LOSC, auquel la Rédaction FM a accordé la note de 4, se fait détruire.

En Angleterre, où on le connaît parfaitement, les critiques sont également acerbes. Le Guardian lui a donné la note de 3 avec le commentaire suivant : «Eden Hazard a manqué de confiance et de forme pour son retour à Stamford Bridge. Une de ses courses a presque apporté un but». Même son de cloche du côté du Telegraph qui explique : «il n'a pas influencé le match contre son ancienne équipe. Il n'avait pas l'air tout à fait en forme, au grand soulagement de Chelsea». De son côté, le Daily Mail a indiqué qu'il était «loin de sa meilleure version». Enfin, The Independent a été le plus sévère en écrivant qu'il n'était «pas en forme, pas tranchant, pas impliqué, pas une menace». La presse a donc été unanime à son sujet, reconnaissant toutefois son manque de rythme.

Zidane le soutient mais ...

Malgré cela, Zinedine Zidane a défendu un joueur qu'il a tout fait pour recruter à Madrid. « Eden a besoin de jouer, il doit retrouver sa confiance. Ce n’est que son deuxième match en tant que titulaire. En jouant des rencontres, nous allons petit à petit récupérer le vrai Eden ». Mais était-ce vraiment lui rendre service de le titulariser hier soir ? Marca explique que Sergio Ramos comme lui ne méritaient pas forcément de débuter puisqu'ils ont longtemps été sur le flanc cette saison. Concernant le Diable Rouge, il enchaîne les pépins physiques depuis sa blessure face au PSG en C1 le 26 novembre 2019. Depuis, il a cumulé 10 blessures, 389 jours d'absence et a manqué 50 matches précise la publication ibérique. Longtemps absent cette saison 2020-21, il a fait son retour à la compétition le 24 avril dernier face au Betis (14 minutes jouées) avant d'enchaîner face à Chelsea (27 avril, 25 minutes). Samedi dernier, le 1er mai, Zizou lui a offert sa première titularisation face à Osasuna (70 minutes jouées). La première depuis le 30 janvier dernier.

Le plan du staff madrilène était donc de le préparer au mieux avant la manche retour face aux Blues hier soir (88 minutes jouées, remplacé par Mariano Diaz). Pour l'aligner à gauche, Zidane a donc sacrifié Vinicius Jr, meilleur à ce poste et titularisé à droite où il n'a pas été au mieux. Une stratégie qui n'a pas payé. Globalement décevant depuis son arrivée en 2019, Eden Hazard avait une belle occasion de montrer qu'il fallait lui faire confiance. Il ne l'a pas saisie alors que son coach tente par tous les moyens de l'aider. En coulisses, certains dirigeants apprécieraient d'ailleurs l'abnégation de ZZ afin de récupérer le Belge et rêveraient même de voir un trio Hazard-Benzema-Mbappé à l'avenir. D'autres rumeurs, elles, indiquent que le crédit du joueur né en 91 est épuisé et qu'une vente sera privilégiée cet été, alors que son contrat prend fin en juin 2024. À Eden Hazard de répondre sur le terrain et montrer enfin qu'il peut apporter à la Casa Blanca !