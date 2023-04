La mise au point de Christophe Galtier sur le mercato du PSG

La suite après cette publicité

Le championnat arrive bientôt à son terme. Le PSG fonce vers un nouveau titre de champion de France même si les 8 points d’avance ne suffisent pas encore pour se relâcher, prévient Christophe Galtier. Après cela, il sera temps de construire l’effectif de la saison prochaine. L’Équipe révélait ce matin que le club de la capitale allait se concentrer sur ce qu’il considère comme les meilleurs à leur poste en France comme Jonathan David (Lille), Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo (Nice), et Axel Disasi (Monaco). Si certains éléments ont effectivement été cochés dans une short-list, Galtier a tenu à tempérer lors de la conférence de presse d’avant-veille de PSG-Lorient.

Selon l’entraîneur, dont l’avenir semble s’écrire au PSG l’an prochain, les décideurs regarderont aussi à l’international. «Le club et la direction sportive, Luis Campos, le président et moi-même, disent qu’on doit s’améliorer la saison prochaine. Automatiquement, il y a un regard vers la France, les joueurs qui performent dans notre championnat, et aussi vers international. Aller recruter les très bons joueurs de Ligue 1, quand on les aura ciblés, même si déjà le cas, les postes et les profils. On verra si on s’orientera plus vers la Ligue 1 ou plus vers l’international», assure le coach qui devra également s’assurer que certains éléments actuels restent au club.

À lire

PSG : Christophe Galtier pointe le manque d’ambition de ses joueurs

Galtier aimerait conserver Ramos

On pense évidemment à Leo Messi, qui arrive en fin de contrat, mais aussi à Kylian Mbappé, régulièrement cité pour un départ surprise cet été, et Sergio Ramos. Lui aussi a un bail qui se termine en juin. Après une première saison presque blanche, le défenseur espagnol a enfin pu enchaîner. Il a d’ailleurs disputé 40 matchs cette saison, soit l’un des plus gros temps de jeu de l’effectif. Si le PSG ne semblait pas vraiment presser de prolonger l’ancien Madrilène, voire était presque récalcitrant, la donne est peu à peu en train de changer. L’état-major est rassuré quant à l’état physique du champion du monde 2010 et de son engagement dans le groupe au quotidien.

La suite après cette publicité

Même Galtier est convaincu et aimerait garder son exemplarité avec lui. «Il a connu une saison très difficile liée à une blessure répétée au mollet. Il a eu une préparation complète. Il est hyper professionnel. Arriver avec un tel palmarès à cet âge-là, c’est que vous mettez toutes les chances de votre côté. Il apporte de l’expérience, de l’exigence, de la rigueur, du professionnalisme», énumère le technicien, bien plus détendu que ces dernières semaines, avant d’en dire plus sur l’avenir du joueur. «Il y a des échanges entre la direction sportive et Sergio. Il n’en reste pas moins que je suis très satisfait de sa saison et de ce qu’il amène.» À bon entendeur.