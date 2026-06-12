Paul Pogba rêve encore des Bleus !

Une titularisation et un total de 6 apparitions en Ligue 1. Le retour de Paul Pogba sur les terrains n’aura pas été une franche réussite, sans être non plus un terrible échec. Lui qui espérait secrètement se refaire une santé au point de se glisser dans le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 doit aujourd’hui se résoudre à vivre le Mondial comme un ambassadeur de la marque adidas. Interrogé par L’Équipe du côté de Los Angeles, il a malgré tout assuré qu’il continuait de rêver à un retour en Bleu.

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« Moi, je reviens de loin, donc ce n’est pas comme si je ne m’y attendais pas. Ce qu’il a manqué, c’est du rythme. On ne va pas parler techniquement, car les coaches et les joueurs le voient à l’entraînement. C’est plutôt physique, surtout quand tu as enchaîné les pépins, y compris avant la suspension (pour dopage, entre 2023 et 2025). J’ai besoin de me sentir bien. C’est ce qu’il me faut pour revenir au haut niveau. L’équipe de France, c’est du bonus. Pour tout joueur, c’est un rêve. C’est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter », a-t-il confié.