Santos : Neymar provoque une énorme polémique au Brésil

La Coupe du Monde de Neymar ne restera pas dans les mémoires. Blessé mais conservé malgré tout par Carlo Ancelotti en début de compétition, le meneur de jeu a tenu un rôle mineur avec sa sélection. Il avait déjà fait le plus dur en réussissant son pari d’être appelé, Ancelotti cédant aussi à une partie de la pression populaire. Entré durant le dernier quart d’heure jeu contre l’Écosse lors du 3e et dernier match de poules, il a également fait son apparition en 8e de finale face à la Norvège, réduisant la marque sur penalty dans les arrêts de jeu avant l’élimination.

La suite après cette publicité

C’était très probablement sa dernière apparition sous le maillot auriverde. Après 130 sélections et 80 buts, la star a annoncé sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici, j’ai fini ici ». C’est le retour aux affaires courantes avec Santos. Neymar a repris le chemin de l’entraînement après quelques jours de repos. Son retour à la compétition n’est en revanche pas pour tout de suite, alors même que son club disputait ce mercredi un barrage de Sudamericana (l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud) au Venezuela face à l’UCV FC (victoire 1-4).

La suite après cette publicité

Un tournoi de poker qui passe mal

Laissé au repos, il n’a pas accompagné son équipe pour ce long voyage. Cela peut se comprendre dans la mesure où le numéro 10 n’est pas encore à 100%. Santos entend le laisser poursuivre son travail spécifique afin d’être complètement au point physiquement. Seulement, il n’a même pas assisté à la rencontre devant son poste de télévision. La raison ? Il préférait disputer un tournoi de poker sur deux jours à Rio de Janeiro. Forcément, ce manque d’implication et même de considération à l’égard de son équipe interroge au Brésil, et suscite même une grosse polémique. Il a été contraint de prendre la parole pour se défendre.

«J’étais là pour préparer ma deuxième séance d’entraînement et je me suis souvenu que, pendant mon jour de repos, beaucoup de gens disaient que je jouais au poker, a-t-il entamé dans une story sur son compte Instagram. J’ai travaillé le matin, je ne suis pas allé au match, mais je suis revenu à l’entraînement. C’était mon jour de repos. Bref, ils continuent de parler. Je me prépare à m’entraîner. Je peux m’entraîner ou vous allez continuer à me critiquer ? Occupez-vous de vos affaires». Ce nouvel écart passe mal auprès des supporters et prouve une fois de plus que Neymar ne fait plus de sa carrière de joueur sa priorité. Son contrat s’achève en décembre prochain.