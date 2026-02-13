Les dessous de la semaine épouvantable de l’OM

Le match d’après. 6 jours après l’humiliante défaite au Parc des Princes qui a causé le départ de Roberto De Zerbi, l’OM repart au combat. Jacques Abardonado sera sur le banc demain lors de la réception de Strasbourg (17h) dans un Vélodrome qui promet de sentir le soufre. L’éternel adjoint, intérimaire pour la deuxième fois en 2 ans et demi, cédera rapidement sa place à un nouvel entraîneur, qui pourrait être Habib Beye. Hasard du destin, il avait eu un échange tendu avec lui lors de OM-Rennes en Coupe de France il y a dix jours.

Il a fallu remplir le vide laissé par le départ de De Zerbi. À l’entendre, ce ne fut pas simple face à un groupe particulièrement touché par les derniers résultats et l’éviction du coach passionné. «Je connais la situation, on l’a déjà vécue il y a deux ans, je ne suis pas surpris, on est en train de l’affronter. Le groupe a été meurtri après le match de Paris. On a essayé d’apporter du positif toute la semaine, en faisant des choses simples», entame Pancho Abardonado, gouailleur connu de tous à Marseille, et surtout de son groupe de joueurs.

Des choses simples à l’entraînement

Lui aussi a connu des crises lorsqu’il était défenseur au club (1998-2001) et sait de quoi il parle. Par «choses simples», il entend «que les joueurs n’aient pas à réfléchir», «les mettre à leurs postes», «leur donner un peu de liberté pour qu’ils puissent se décharger», moins de travail vidéo «pour qu’ils gardent la tête fraîche» et «ne pas chercher la complication sur le plan tactique». Ce dernier pan prend moins de sens dans la mesure où il n’est pas là pour durer. Il faut aller à l’essentiel et surtout «laver les têtes».

D’autant que la réception du Racing demain, en présence de Frank McCourt, promet d’être délicate. Les Alsaciens ne sont pas en grande forme certes, mais ils ont déjà montré leur capacité à s’imposer n’importe où, ou presque, en Ligue 1. Abardonado a prévenu ses joueurs du contexte qui les attend demain. «Il y aura sûrement des banderoles, des chants». Il compte aussi sur eux pour faire abstraction de cela. «Bien sûr qu’ils sont responsables, comme nous. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ils se sentent responsables et revanchards» et promet une dernière chose : «il y aura une réaction».