EdF : Patrice Evra n’aurait pas choisi Griezmann comme capitaine

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Patrice Evra est notamment revenu sur le choix de Didier Deschamps de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Une décision logique selon l’ancien latéral de Manchester United. «Déjà, il faut tous rester derrière Kylian Mbappé. Il est choisi, c’est comme ça et ça ne changera pas. Je ne pense pas que Kylian aura la langue dans sa poche parce qu’il a le brassard. Il l’a déjà dit. Et moi je kiffe ! Il a quand même beaucoup de personnalité. Et ce n’est pas de l’arrogance. Moi j’adore ça. Si j’avais été sélectionneur, je leur aurais donné le brassard à 100%. Il est déterminé», a tout d’abord lancé l’ex-international français avant d’envoyer un pique à Antoine Griezmann, autre prétendant au capitanat.

«Après, Antoine (Griezmann), tu te dis que c’est le plus ancien. Mais attention : je pense que Kylian Mbappé est très intelligent. Quand Antoine va parler… Personnellement, quand j’étais là, il ne parlait pas. Il est capitaine dans le groupe par sa joie de vivre, mais ce n’est pas quelqu’un qui va faire un discours avant le match, ce n’est pas un rassembleur, ce n’est pas un leader. Après, avec son expérience, tu pouvais lui donner le brassard». Le message est passé. Pas sûr que cette sortie plaise à l’homme fort des Colchoneros…

