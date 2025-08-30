Ligue 1 : Nantes gagne enfin face à Auxerre

Les Canaris auront dû attendre trois journées pour décrocher leur premier succès de la saison en Ligue 1. Après avoir été battu d’une courte tête par le PSG (1-0), puis Strasourg (1-0), Nantes s’est imposé ce samedi face à l’AJ Auxerre, à la Beaujoire (1-0). Les hommes de Luis Castro ont décidément confirmé leur statut de "roi du 1-0", mais le vent a enfin tourné de leur côté.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 9 3 +7 3 0 0 8 1 2 Lille 7 3 +7 2 1 0 11 4 3 Lyon 6 2 +4 2 0 0 4 0 4 Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3 5 Strasbourg 6 2 +2 2 0 0 2 0 6 Toulouse 6 3 -2 2 0 1 4 6 7 Marseille 3 2 +2 1 0 1 5 3 8 Monaco 3 2 +1 1 0 1 3 2 9 Nice 3 2 +1 1 0 1 3 2 10 Angers 3 2 0 1 0 1 1 1 11 Nantes 3 3 -1 1 0 2 1 2 12 Auxerre 3 3 -2 1 0 2 2 4 13 Lorient 3 3 -3 1 0 2 5 8 14 Rennes 3 2 -3 1 0 1 1 4 15 Brest 1 3 -4 0 1 2 4 8 16 Le Havre 0 2 -3 0 0 2 2 5 17 Paris FC 0 2 -4 0 0 2 2 6 18 Metz 0 2 -4 0 0 2 0 4 Voir le classement complet

C’est l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed qui a inscrit l’unique but de la rencontre, dès la 8e minute de jeu, sur un délicieux ballon piqué. Il avait été trouvé par le prometteur Bahereba Guirassy d’une superbe talonnade en profondeur. Avec cette victoire (1-0), Nantes remonte provisoirement à la 11e place, juste devant son adversaire du jour.