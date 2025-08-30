Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Ligue 1 : Nantes gagne enfin face à Auxerre

Par Jordan Pardon
1 min.
Nantes @Maxppp

Les Canaris auront dû attendre trois journées pour décrocher leur premier succès de la saison en Ligue 1. Après avoir été battu d’une courte tête par le PSG (1-0), puis Strasourg (1-0), Nantes s’est imposé ce samedi face à l’AJ Auxerre, à la Beaujoire (1-0). Les hommes de Luis Castro ont décidément confirmé leur statut de "roi du 1-0", mais le vent a enfin tourné de leur côté.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 9 3 +7 3 0 0 8 1
2 Logo Lille Lille 7 3 +7 2 1 0 11 4
3 Logo Lyon Lyon 6 2 +4 2 0 0 4 0
4 Logo Lens Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3
5 Logo Strasbourg Strasbourg 6 2 +2 2 0 0 2 0
6 Logo Toulouse Toulouse 6 3 -2 2 0 1 4 6
7 Logo Marseille Marseille 3 2 +2 1 0 1 5 3
8 Logo Monaco Monaco 3 2 +1 1 0 1 3 2
9 Logo Nice Nice 3 2 +1 1 0 1 3 2
10 Logo Angers Angers 3 2 0 1 0 1 1 1
11 Logo Nantes Nantes 3 3 -1 1 0 2 1 2
12 Logo Auxerre Auxerre 3 3 -2 1 0 2 2 4
13 Logo Lorient Lorient 3 3 -3 1 0 2 5 8
14 Logo Rennes Rennes 3 2 -3 1 0 1 1 4
15 Logo Brest Brest 1 3 -4 0 1 2 4 8
16 Logo Le Havre Le Havre 0 2 -3 0 0 2 2 5
17 Logo Paris FC Paris FC 0 2 -4 0 0 2 2 6
18 Logo Metz Metz 0 2 -4 0 0 2 0 4
Voir le classement complet

C’est l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed qui a inscrit l’unique but de la rencontre, dès la 8e minute de jeu, sur un délicieux ballon piqué. Il avait été trouvé par le prometteur Bahereba Guirassy d’une superbe talonnade en profondeur. Avec cette victoire (1-0), Nantes remonte provisoirement à la 11e place, juste devant son adversaire du jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Auxerre
Nantes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Auxerre Logo AJ Auxerre
Nantes Logo Nantes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier