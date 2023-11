Manchester United : encore une mauvaise nouvelle pour Raphaël Varane !

L’arrivée au pouvoir de Sir Jim Ratcliffe à Manchester United devrait entraîner de gros chamboulements. Sans surprise, le futur boss des Red Devils va vouloir monter une équipe performante. Plusieurs éléments à la traine risquent donc de voir leur aventure mancunienne s’arrêter cet hiver ou l’été prochain.

La suite après cette publicité

Jadon Sancho, Donny van de Beek, Anthony Martial et même Casemiro sont des noms évoqués. Mais celui qui fait le plus parler est celui du Français, Raphaël Varane. À 30 ans, l’ancien défenseur du Real Madrid est dans sa troisième année en Angleterre. Et après deux ans passés dans la peau d’un titulaire indiscutable, le champion du monde 2018 est devenu un remplaçant de luxe.

À lire

Bayern : un sosie d’Harry Kane recherché par la police à Londres

La piste munichoise se referme déjà

Avec seulement quatre titularisations en Premier League cette saison, l’ancien Merengue n’a joué que 20 minutes en championnat depuis le début du mois d’octobre. Sous contrat jusqu’en 2025 et rémunéré à hauteur de 12 M€ environ par saison, Varane a été invité à quitter les lieux, peut-être pas cet hiver, mais sûrement lors du prochain mercato estival. Cette annonce n’était d’ailleurs pas passée inaperçue en Allemagne.

La suite après cette publicité

En effet, le Bayern Munich était annoncé comme très intéressé par la signature de l’ancien international tricolore (93 sélections, 5 buts). Mais dans un podcast de Bild, les choses semblent différentes. Le Bayern considère que Varane a déjà atteint le sommet de sa carrière. De plus, son salaire est jugé beaucoup trop important par rapport à son profil. À moins d’un improbable revirement de situation, les Munichois privilégient des renforts plus jeunes.