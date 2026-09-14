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Real Madrid, José Mourinho : « j’en ai marre de vous et vous en avez marre de moi »

Par Josué Cassé
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Réputé pour son franc-parler, José Mourinho a encore frappé. Ce lundi, lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre le Real Madrid et Elche, l’ancien technicien de l’Inter Milan a fait le show. Questionné sur le programme chargé des Merengues avec trois matches en une semaine, le Special One a révélé la partie la plus difficile d’un tel enchaînement.

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«La partie la plus difficile à propos du fait de devoir jouer 3 matches en une semaine ? Avoir 6 conférences de presse en une semaine. Vraiment, j’en ai marre de vous et vous en avez marre de moi. Vous n’avez même plus de questions à me poser. Mais nous y voilà, parce que c’est notre travail. Les joueurs, pareil. Il faut le faire». Du Mourinho dans le texte.

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