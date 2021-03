La Fédération allemande a déjà des noms en tête pour remplacer Joachim Löw

C’est l’annonce de ce mardi matin en Allemagne. Joachim Löw (61 ans) a annoncé qu’il quittera son poste de sélectionneur de la Mannschaft après l’Euro de cet été. Une décision qui, selon BILD, est due à la mauvaise ambiance qui entourait l'équipe nationale depuis presque deux ans. Le technicien allemand était en froid avec plusieurs cadres de l’effectif comme Boateng, Hummels et Müller notamment.

La Fédération allemande a donc accepté la décision de son sélectionneur et étudie déjà plusieurs profils. Toujours selon les informations du média allemand, le candidat le plus en vue serait l’actuel entraîneur du Bayern, Hansi Flick (56 ans). Il pourrait bien quitter son poste dès cet été. Malgré les excellents résultats de son équipe, il ne s’entendrait pas avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Autres noms étudiés, ceux de Jürgen Klopp (53 ans), qui ne semble toutefois pas intéressé, et Ralf Rangnick (62 ans). L'ancien entraîneur du RB Leipzig ne dirait pas non à un poste de sélectionneur. Mais pour le moment, la Fédération n’a pris aucune décision.