Dean Smith est le nouvel entraîneur de Norwich

Norwich vient d'officialiser ce lundi matin la signature de son nouvel entraîneur en la personne de Dean Smith. Le technicien de 50 ans remplace l'Allemand Daniel Farke, dont le départ avait été annoncé il y a une dizaine de jours. En signant un contrat de deux ans et demi, l'ancien coach d'Aston Villa aura la lourde tâche de lutter pour le maintien avec les Canaries, actuellement lanterne rouge de Premier League. Il officiera sur le banc pour sa première après la trêve internationale, ce sera lors de la réception de Southampton samedi prochain.

La suite après cette publicité

«Ces sept jours ont été très mouvementés, mais je suis vraiment heureux d'être de retour et de travailler pour Norwich City en Premier League. J'ai été élevé à une époque où Norwich concourait en Europe - je me souviens bien de cette époque et à chaque fois que j'ai visité Carrow Road et Norwich, vous pouvez vraiment sentir la connexion entre les fans, le personnel et les joueurs. Ensemble, nous devons tous faire de Carrow Road un endroit vraiment difficile pour les équipes visiteuses», a-t-il déclaré au média officiel du club dans le communiqué.