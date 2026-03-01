Menu Rechercher
Liga : un joueur marocain visé par des insultes racistes

Rafa Mir célèbre un but avec Huesca @Maxppp
Elche 2-2 Espanyol

Un nouvel incident autour du racisme a vu le jour dans le football espagnol ce dimanche après-midi. En effet, lors de la rencontre de Liga entre Elche et l’Espanyol Barcelone (2-2), le Marocain de 22 ans, Omar El Hilali, s’est plaint auprès de l’arbitre après des propos qui auraient été tenus à son encontre par Rafa Mir, l’attaquant d’Elche (16e). Face à la situation, le protocole contre le racisme prévu par la ligue espagnole a bien été établi, témoignant de la volonté des instances de prendre au sérieux ce type d’accusations, notamment depuis l’affaire Prestianni-Vinicius Jr en Ligue des Champions.

Après l’échange avec son officiel, Monsieur Galech a finalement laissé reprendre la rencontre entre les deux formations. Cependant, ce nouveau scénario qui fustige intervient dans un contexte dans lequel le football européen tente de renforcer ses mesures, appliquées avec importance par les maîtres du jeu. Reste désormais à savoir si cette nouvelle affaire laissera couler de l’encre par la suite en Espagne…

Pub. le - MAJ le
Liga
Ligue des Champions
Espanyol
Elche
Rafa Mir
Omar El Hilali

