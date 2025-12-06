CdM 2026 : un champion du monde argentin redoute l’Algérie

Championne du monde en titre, l’Argentine remettra en jeu sa couronne l’été prochain. Les coéquipiers de Lionel Messi n’ont pas hérité du tirage le plus abordable, puisqu’ils affronteront l’Autriche, l’Algérie et la Jordanie en phase de groupe. Sur son live Twitch, le défenseur de l’OL, Nicolas Tagliafico, a réagi avec enthousiasme à l’attribution de ses futurs adversaires. Il a notamment eu des mots élogieux pour l’Algérie.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas le groupe de la mort, en réalité, on peut gagner les trois matchs, a d’abord lancé le latéral gauche lyonnais. Le groupe n’est pas mauvais, mais il y a l’Algérie qui est difficile. L’Algérie a de bons joueurs, ça va être difficile. J’ai deux coéquipiers algériens à l’OL (seul Ghezzal en 25/26, ndlr), mais je ne sais pas s’ils font partie de la sélection. (…) L’Autriche et l’Algérie, oui, sont difficiles. Ils nous respectent beaucoup. Mais attention, il y a des surprises à chaque Coupe du monde. Nous verrons bien comment tout cela se passera.*»