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UEFA Europa League

OL : les coulisses marrantes de l’échange entre Niakhaté et Greif

Par Tom Courel
2 min.
Niakhaté (OL) et Himbert (OL) @Maxppp
Celta Vigo 1-1 Lyon

De la tension, du courage, mais également des rires. Voilà ce qu’on peut retenir du huitième de finale aller de l’OL face au Celta de Vigo hier soir (1-1). Or, avant cela, il a fallu se battre pour décrocher un match nul en Espagne. Les hommes de Paulo Fonseca, impatients de marquer, à l’image d’un Endrick tout souriant après son égalisation, ont beaucoup échangé sur la pelouse. Et, entre Dominik Greif et Moussa Niakhaté, une discussion a d’ailleurs attiré l’attention. Alors que Rémi Himbert se faisait soigner quelques instants après son apparition — désormais en plein doute — les deux hommes ont parlé de manière véhémente.

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"Je comprenais rien à ce qu'il disait… Je lui ai dit : Mon gars, je crois qu’il a vraiment mal" 😂

Niakhaté revient sur son échange avec son gardien et il en profite pour passer un message aux supporters 👀

#CLTLYO #UEL
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Après la rencontre, le défenseur sénégalais de 30 ans a donc raconté la discussion au micro de Canal+, histoire d’apaiser les tensions et ne pas entendre de non-dits. « En fait, je ne comprenais pas ce qu’il disait. Il était hyper énervé et je ne comprenais absolument rien à ce qu’il me disait. Il pensait que Rémi Humbert n’avait pas si mal. Il me disait "Moussa, dis-lui de se relever". Mais je lui ai répondu : "mon gars, je crois qu’il a vraiment mal, attends un peu". Quand il est sorti, je lui ai dit : "regarde, il avait un peu mal". C’était juste ça. Il avait tellement envie que le jeu reprenne, il était un peu sous tension. C’est tout à fait normal, il n’y a pas de souci ». En fin de compte, les choses sont dites, et les arguments sont clairs.

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