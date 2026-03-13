OL : les coulisses marrantes de l’échange entre Niakhaté et Greif

De la tension, du courage, mais également des rires. Voilà ce qu’on peut retenir du huitième de finale aller de l’OL face au Celta de Vigo hier soir (1-1). Or, avant cela, il a fallu se battre pour décrocher un match nul en Espagne. Les hommes de Paulo Fonseca, impatients de marquer, à l’image d’un Endrick tout souriant après son égalisation, ont beaucoup échangé sur la pelouse. Et, entre Dominik Greif et Moussa Niakhaté, une discussion a d’ailleurs attiré l’attention. Alors que Rémi Himbert se faisait soigner quelques instants après son apparition — désormais en plein doute — les deux hommes ont parlé de manière véhémente.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le défenseur sénégalais de 30 ans a donc raconté la discussion au micro de Canal+, histoire d’apaiser les tensions et ne pas entendre de non-dits. « En fait, je ne comprenais pas ce qu’il disait. Il était hyper énervé et je ne comprenais absolument rien à ce qu’il me disait. Il pensait que Rémi Humbert n’avait pas si mal. Il me disait "Moussa, dis-lui de se relever". Mais je lui ai répondu : "mon gars, je crois qu’il a vraiment mal, attends un peu". Quand il est sorti, je lui ai dit : "regarde, il avait un peu mal". C’était juste ça. Il avait tellement envie que le jeu reprenne, il était un peu sous tension. C’est tout à fait normal, il n’y a pas de souci ». En fin de compte, les choses sont dites, et les arguments sont clairs.