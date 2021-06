Mercato : ça bataille sévère entre l'OM et Benfica

Alors que le transfert de Konrad De La Fuente a été officialisé ce mardi, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour avancer dans son mercato. La direction phocéenne a du pain sur la planche car elle doit réaliser une ou plusieurs ventes juteuses, tout en recrutant massivement afin de compenser les retours de prêt de plusieurs éléments.

Et cet été, l’OM va croiser la route de Benfica à plusieurs reprises. Les deux clubs devraient dans un premier temps s’asseoir et négocier le futur de Nemanja Radonjic. Prêté au Hertha Berlin la saison dernière, l’ailier serbe de 25 ans n’a pas spécialement brillé en Bundesliga (13 matches, 1 but, 2 passes décisives), mais il semble se plaire dans la capitale allemande.

Seul souci, le Hertha n’a pas voulu payer l’option d’achat de 11,5 M€ et ne cesse de réclamer un rabais. L’OM serait-il prêt à accorder une ristourne ? Dans son édition du jour, Record annonce en tout cas qu’un nouveau courtisan a fait son apparition : Benfica. Les Aguias suivent le Serbe depuis plus d’un an et Jorge Jesus a donné son aval pour son recrutement.

Benfica a un atout dans sa manche pour Guendouzi

Mis au courant de l’intérêt lisboète, le club marseillais a toutefois fait savoir aux Lusitaniens qu’il faudra signer un chèque d’au moins 10 M€ pour recruter un élément sous contrat jusqu’en 2023. Benfica passera-t-il à l’action ? Peut-être après avoir réglé le cas de Mattéo Guendouzi (22 ans). Prêté au Hertha, le joueur d’Arsenal est courtisé par l’OM et les Gunners sont clairement disposés à le vendre.

Mais alors que nous vous révélions que le milieu de terrain français avait trouvé un accord avec les Phocéens, O Jogo annonce que Benfica pourrait rafler la mise grâce à… Nuno Tavares. Âgé de 21 ans, le jeune latéral portugais plait énormément à Arsenal. Vous l’aurez compris, les Anglais et les Portugais vont pouvoir négocier un éventuel chassé-croisé des deux joueurs estimés respectivement entre 15 et 20 M€ par leur club.