Liga : Luis Suarez offre la victoire à l'Atlético contre Alavés

Toujours bien en place en championnat, l'Atlético de Madrid se déplaçait du côté du Pays Basque pour affronter Alavés. Les Colchoneros avaient provisoirement perdu leur première place en faveur du Real Madrid... mais avaient trois matchs de moins que leur rival. Cet après-midi, ils ont donc repris le trône avec ce succès 2-1.

C'est peu avant la pause qu'un ancien d'Alavés, Marcos Llorente, a ouvert le score avec une frappe de l'extérieur de la surface, légèrement déviée par un défenseur (0-1, 41e). En deuxième période, les locaux étaient réduits à dix suite à l'expulsion de Laguardia (64e), et les troupes de Diego Simeone ont eu de nouvelles situations intéressantes. Tout était bien parti... Mais c'est bien Felipe qui égalisait pour les Basques, avec un but contre son camp (1-1, 84e). Seulement, en toute fin de partie, Luis Suarez, encore lui, offrait la victoire à son équipe après un caviar de Félix. L'Atlético reprend la première place, avec deux points d'avance et deux matchs de moins que le Real Madrid.

