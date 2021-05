Neymar négocie la paix avec le Barça

Engagés dans une bataille judiciaire depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le Brésilien et le FC Barcelone vont-ils réussir à enterrer la hache de guerre ? El Mundo affirme que les deux parties seraient enfin disposées à négocier la fin du conflit juridique qui les oppose.

La suite après cette publicité

En clair, si Neymar retire sa plainte et ne réclame plus les fameux 47,15 M€ aux Blaugranas, le club catalan acceptera de retirer la sienne et donc de ne plus réclamer les 6,7 M€ que Ney devait verser aux Culés plus les 10 M€ de trop-perçus versés au joueur.