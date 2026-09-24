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UEFA Nations League

Équipe de France : scène lunaire entre un journaliste turc et Zinedine Zidane

Par Josué Cassé
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
Turquie France

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant le duel entre l’équipe de France et la Turquie, Zinedine Zidane est revenu sur ses premiers pas à la tête des Bleus. Si l’ancien technicien du Real Madrid s’est montré peu prolixe au cours de cette sortie médiatique, le sélectionneur de 54 ans continue de faire vibrer de nombreux observateurs.

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Lors du point presse, un journaliste turc s’est d’ailleurs fait remarquer en demandant à ZZ de dédicacer son livre… «C’est mon plus grand rêve d’être en face de vous. Je suis un grand fan. J’ai ramené un livre, c’est possible de me le dédicacer ?» a demandé le principal concerné. «On fera ça après, sans problème», a finalement sobrement répondu Zidane.

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