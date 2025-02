N2 : Bordeaux enchaîne une nouvelle victoire face aux Herbiers

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur impressionnante série. Ce samedi, pour le compte de la 14e journée de N2, en match en retard, la formation de Bruno Irles recevait les Herbiers avec la ferme intention de prendre les trois points et mettre clairement la pression sur le leader Saint-Malo. Au terme d’un match maitrisé, c’est chose faite.

Les Bordelais ont obtenu une précieuse victoire 2-0 grâce à des buts de Ikia Dimi et de Thomas Trazié. Avec ce succès, le 4e de suite en championnat, Bordeaux revient désormais à 1 petit point de la première place, synonyme de montée en National à la fin de saison. Saint-Malo n’a plus le droit à l’erreur et cela annonce une fin de championnat palpitante.